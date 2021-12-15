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Кто ставит препоны процессу признания «Спутника V»?

Кто ставит препоны процессу признания «Спутника V»?

Действительно ли процесс признания «Спутника» так уж политически мотивирован или российские органы сами до сих пор не предоставили в нужной форме всю информацию для сертификации? И так ли уж важно сейчас официальное признание «Спутника V»?Зачем нужно признание российской вакцины? Москва не предоставила часть информации для сертификации российской антиковидной вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения из-за разночтений в стандартах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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