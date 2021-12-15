Кто ставит препоны процессу признания «Спутника V»?

Действительно ли процесс признания «Спутника» так уж политически мотивирован или российские органы сами до сих пор не предоставили в нужной форме всю информацию для сертификации? И так ли уж важно сейчас официальное признание «Спутника V»?Зачем нужно признание российской вакцины? Москва не предоставила часть информации для сертификации российской антиковидной вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения из-за разночтений в стандартах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.