Врач назвала причины возникновения диабета

Сахарный диабет второго типа — это хроническое эндокринное заболевание, при котором происходят глубокие нарушения липидного, белкового и углеводного обменов из-за дефицита гормона, производимого поджелудочной железой.
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