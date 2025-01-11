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Врач назвала причины возникновения диабета

Врач назвала причины возникновения диабета

Сахарный диабет второго типа — это хроническое эндокринное заболевание, при котором происходят глубокие нарушения липидного, белкового и углеводного обменов из-за дефицита гормона, производимого поджелудочной железой.

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