«Приближаемся к концу»: на Западе забили тревогу из-за новой угрозы

Nature: повышение средней температуры на 1,5°C является тревожным знаком Повышение средней температуры на 1,5 градуса Цельсия в 2024 является тревожным сигналом для всего мира, заявил ученый Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен.
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