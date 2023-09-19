Пушилин: возможные поставки Киеву ракет ATACMS не изменят ход боевых действий

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что возможные поставки Украине со стороны западных стран тактических баллистических ракет ATACMS не окажут значительного влияния на ход боевых действий в регионе.
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