Пушилин: возможные поставки Киеву ракет ATACMS не изменят ход боевых действий

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что возможные поставки Украине со стороны западных стран тактических баллистических ракет ATACMS не окажут значительного влияния на ход боевых действий в регионе.