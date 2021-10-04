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Как сделать пуфик с ножками своими руками

Как сделать пуфик с ножками своими руками

В сегодняшней статье расскажем, как самостоятельно сделать пуфик с ножками.Необходимые материалы: автомобильная покрышка (от легкового авто); деревянный брусок; мебельные ножки; кожа или дермантин — для изготовления чехла; поролон; доски или фанера.

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