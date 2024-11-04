В Омске стали реже открывать точки общепита. Город наряду с Екатеринбургом и Уфой показал самый низкий прирост заведений за последний год.
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В Омске стали реже открывать точки общепита. Город наряду с Екатеринбургом и Уфой показал самый низкий прирост заведений за последний год.