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Царьград

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В Краснодаре топливо отпускают 82 АЗС: адреса и сети заправок

В Краснодаре топливо отпускают 82 АЗС: адреса и сети заправок

В Краснодаре утром 4 октября топливо можно купить на 82 АЗС, при этом дизель доступен на 81 станции, а бензин АИ-92 и АИ-95 — на 43 и 44 заправках соответственно.

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