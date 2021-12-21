Россияне смогут регистрировать недвижимость и оформлять детские пособия через госуслуги

Более ста региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года. Речь идет об услугах, которые ранее предоставлялись только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо их вообще не существовало в цифровом формате.
Более ста региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года. Речь идет об услугах, которые ранее предоставлялись только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо их вообще не существовало в цифровом формате.
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