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Россияне смогут регистрировать недвижимость и оформлять детские пособия через госуслуги

Россияне смогут регистрировать недвижимость и оформлять детские пособия через госуслуги

Более ста региональных сервисов будут доступны на портале госуслуг с 2022 года. Речь идет об услугах, которые ранее предоставлялись только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо их вообще не существовало в цифровом формате.

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