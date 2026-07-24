Андрей Курносенко принял участие в работе совещания по подведению итогов работы ГУТ МВД России за первое полугодие 2026 года

Сегодня под председательством первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко состоялось совещание по подведению оперативно-служебной деятельности Главного управления на транспорте МВД России за первое полугодие текущего года.