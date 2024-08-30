Полицейские Еврейской автономной области вручили подарки к учебному году ребятам из Социально-реабилитационного центра Биробиджана

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться». По сложившейся доброй традиции в преддверии нового учебного года сотрудники органов внутренних дел Еврейской автономной области приобрели для ребят из Социально-реабилитационного центра школьные принадлежности.
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