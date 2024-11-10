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Сотрудники Росгвардии уничтожили украинский разведывательный БПЛА в ЛНР

Сотрудники Росгвардии уничтожили украинский разведывательный БПЛА в ЛНР

Над территорией Луганской Народной Республики (ЛНР) росгвардейцы уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи мобильной установки по уничтожению БПЛА, оборудованной на автомобиле повышенной проходимости.

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Павший Дух
Мистика от Павшего... Павший Дух... Нам Запад враг, коварный враг, который приготовил для нас лишь концлагеря, в которых будет убивать нас всех, если победит. Мы бьемся за себя, за будущее наше с нацизмом, который вновь идет на нас войной, чтоб уничтожить всех, кто встанет на пути, а остатки рассеять по миру, чтоб не было и памяти о нас. Нам Запад враг, коварный враг, который многих соблазнил своей безнравственной помойкой, где жадность — всё. Наврав, что демократия для всех лишь панацея от бед, на деле ложь, которую вбивали нам в голову, чтоб повелевать. Нам Запад враг, коварный враг, который врет всегда. Им веры нет, они лгуны, которые пытаются подмять весь мир. Борьба идёт за будущее наше, за жизнь. P.S. Нацизм — это неприкрытый садизм, где наркотики влияют на психику, которыми Запад пичкает украинцев, воюя чужими руками.
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