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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тошич о Мамаеве в «МЮ»: «Переходу помешала рабочая виза, между клубами все было оговорено. Я хвалил Пашу в разговоре с Фергюсоном, он был настоящий мотором ЦСКА»

– Когда последний раз общались с Алексом Фергюсоном? – Очень давно. Когда «МЮ» интересовался Мамаевым.

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