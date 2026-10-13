Солодовню продают в Алтайском крае за 37 млн рублей из-за переезда владельца

В Третьяковском районе Алтайского края выставили на продажу солодовню. За производственный объект владелец просит 37 млн рублей, следует из объявления на "Авито".
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