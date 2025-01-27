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Крымское информационное агентство

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За неделю в ДТП в Крыму погибли 5 человек

За неделю в ДТП в Крыму погибли 5 человек

Фото: пресс-служба ГосавтоинспекцииС 20 по 26 января 2025 года на территории Республики Крым произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых: 5 человек погибли; 25 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них 1 несовершеннолетний.

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