За неделю в ДТП в Крыму погибли 5 человек

Фото: пресс-служба ГосавтоинспекцииС 20 по 26 января 2025 года на территории Республики Крым произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых: 5 человек погибли; 25 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них 1 несовершеннолетний.