Chrysler 300, Dodge Charger и Challenger: производство прекращено

Chrysler 300, Dodge Charger и Challenger: производство прекращеноУ концерна Stellantis важная веха. На заводе в канадском Брэмптоне прекращено производство сразу трех родственных моделей, которые на протяжении полутора десятилетий были олицетворением брендов Chrysler и Dodge.
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