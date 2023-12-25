Chrysler 300, Dodge Charger и Challenger: производство прекращено

Chrysler 300, Dodge Charger и Challenger: производство прекращеноУ концерна Stellantis важная веха. На заводе в канадском Брэмптоне прекращено производство сразу трех родственных моделей, которые на протяжении полутора десятилетий были олицетворением брендов Chrysler и Dodge.