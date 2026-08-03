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Регионы России

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В Казахстане выпустили в дикую природу амурскую тигрицу, переданную Россией

В Казахстане выпустили в дикую природу амурскую тигрицу, переданную Россией

В природном резервата «Иле-Балхаш» в Казахстане 3 августа выпустили в дикую природу взрослую самку амурского тигра по кличке Умит, переданную Россией в рамках международной программы по восстановлению популяции этих хищников.

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