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А вы замечали эту тенденцию: параллельно с крестопадом, стиранием крестов с банн...

А вы замечали эту тенденцию: параллельно с крестопадом, стиранием крестов с баннеров, макетов, купюр и пока русские иконы пылятся в запасниках и музеях, нашу общественную жизнь начинает наполнять не прогресс, а обыкновенная средневековая темень? Я почему-то вспоминаю, как в 2012 году на Украине некие активистки, обнажившись по пояс, бензопилой спилили поклонный крест в центре Киева, прямо над Майданом Незалежности.

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