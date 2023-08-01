Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Сбитый БПЛА причинил ущерб фасаду одной из башен в «Москва-Сити» Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о случившемся инциденте: при попытке пролета через столицу несколько БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны.