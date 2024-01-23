Восьмилетний школьник утонул в южноуральской реке

В уральской деревне утонул ребенок. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, тревожное сообщение пришло в сегодня, 23 января, ночью из деревни Череповка, входящей в состав Южноуральского городского округа.