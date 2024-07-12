ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Посоветуйте, куда вложить деньги» - Новая реклама с Малышевой "переплюнула" даже Киркорова с его детьми

«Посоветуйте, куда вложить деньги» - Новая реклама с Малышевой "переплюнула" даже Киркорова с его детьми

Каждая новая реклама становится всё более глупой, раздражительной и бессмысленной. А главное, что там мелькают одни и те же лица.

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Комментарии
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Майя Maja
В рекламе с Малышевой прослеживается одна простая мысль.  ГК &quot;Промомед&quot; сегодня ведущая инновационная биофармацевтическая компания с потенциалом роста в перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка. и с ее участием как инвестора создана ( чего греха таить, у Малышевой и /или ее сыновей много компаний и за рубежом, которые приносят ей доход, а вложится в ГК  это точное попадание &quot;отмыть&quot; все доходы)  .  И еще, что самое главное - реклама доказывает , что вскоре граждане РФ лечится будут только за собственные деньги и ОМС будет номинальным первым звеном ( поликлиника))) Поэтому, нам давно громко намекают, чтобы получить достойное лечение уже сегодня надо вкладывать деньги в инвестиционные компании медицинского и научного уклона)) Поздравляю всех нас, Граждане-товарищи!!!
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19 час.
А
Александр24
&quot;...вложиТЬСЯ...&quot;, &quot;...лечиТЬСЯ...&quot; ( что сделаТЬ?).
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1 час.

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