«Посоветуйте, куда вложить деньги» - Новая реклама с Малышевой "переплюнула" даже Киркорова с его детьми

Майя Maja

В рекламе с Малышевой прослеживается одна простая мысль. ГК "Промомед" сегодня ведущая инновационная биофармацевтическая компания с потенциалом роста в перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка. и с ее участием как инвестора создана ( чего греха таить, у Малышевой и /или ее сыновей много компаний и за рубежом, которые приносят ей доход, а вложится в ГК это точное попадание "отмыть" все доходы) . И еще, что самое главное - реклама доказывает , что вскоре граждане РФ лечится будут только за собственные деньги и ОМС будет номинальным первым звеном ( поликлиника))) Поэтому, нам давно громко намекают, чтобы получить достойное лечение уже сегодня надо вкладывать деньги в инвестиционные компании медицинского и научного уклона)) Поздравляю всех нас, Граждане-товарищи!!!