RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Гоните его оттуда,это наш гражданин.Пускай Посол своими в Америке занимается!Посол США в Москв...
  • Георгий Михалев
    Да всех террористов собрать в СБ ООН. Хуситов и сомалийских пиратов не забудьте.Небензя: СБ ООН о...
  • Георгий Михалев
    Действительно, кто посмел, кадыровцам все можно.Кадыров прокоммен...

Движение на тюменской трассе до границы с Казахстаном ограничили из-за паводка

Движение на тюменской трассе до границы с Казахстаном ограничили из-за паводка

Ограничение на движение транспорта ввели на участке с 56-го по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан в Казанском районе Тюменской области из-за выхода паводковых вод на проезжую часть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх