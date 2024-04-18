Движение на тюменской трассе до границы с Казахстаном ограничили из-за паводка

Ограничение на движение транспорта ввели на участке с 56-го по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан в Казанском районе Тюменской области из-за выхода паводковых вод на проезжую часть.
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