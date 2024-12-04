Макрона обвинили во Франции в создании политического кризиса в стране

Единственный выход из политического кризиса – провести досрочные президентские выборы, заявила глава фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано после принятия вотума недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье.
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