Участникам ООО дадут самостоятельно регулировать право преимущественной продажи

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в статьи 66.3 и 93 Гражданского кодекса (ГК РФ) и статью 21 закона об ООО, предусматривающие возможность обществ не применять положение о преимущественном праве их участников на покупку продаваемых долей, соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы.