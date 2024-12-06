Участникам ООО дадут самостоятельно регулировать право преимущественной продажи

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в статьи 66.3 и 93 Гражданского кодекса (ГК РФ) и статью 21 закона об ООО, предусматривающие возможность обществ не применять положение о преимущественном праве их участников на покупку продаваемых долей, соответствующие документы опубликованы на сайте Госдумы.
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