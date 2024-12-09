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Мобилизованный журналист из Самары сравнил жизнь в Луганске и Металлурге

Мобилизованный журналист из Самары сравнил жизнь в Луганске и Металлурге

Также он высказался о возможности покупки квартиры.Журналист Илья Круговой из Самары, принимающий участие в специальной военной операции, рассказал в своём Telegram-канале о стоимости жилья на новых территориях.

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