Не получил лицензию и не имеет права работать уссурийский зоопарк "Чудесный"

Расположенный в селе Борисовка УГО зоопарк "Чудесный" лишен лицензии — Россельхознадзор отказался выдать ее по причине несоответствия требованиям, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Россельхознадзор.
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