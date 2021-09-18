РЕН ТВ Новости

194 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    Превратили выборы в викторину-лотерею, как и вакцинацию в розыгрышем призов.... Позор! Нарушен закон в тайном голосов...В ЦИК назвали кор...
  • Павел К
    На нижние зубы удобно одежду вешать. :)Ученые "нашли при...
  • Grandad
    Вздутое судно - это что-то новое.Пропавших в море ...

Канадец засудил своего работодателя за увольнение из-за диареи

Канадец засудил своего работодателя за то, что тот уволил его из-за масштабного приступа диареи. Причем в компании заподозрили, что их прописавшийся в туалете сотрудник на самом деле заболел коронавирусом и ему надо срочно пройти тестирование.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх