Канадец засудил своего работодателя за увольнение из-за диареи

Канадец засудил своего работодателя за то, что тот уволил его из-за масштабного приступа диареи. Причем в компании заподозрили, что их прописавшийся в туалете сотрудник на самом деле заболел коронавирусом и ему надо срочно пройти тестирование.
Канадец засудил своего работодателя за то, что тот уволил его из-за масштабного приступа диареи. Причем в компании заподозрили, что их прописавшийся в туалете сотрудник на самом деле заболел коронавирусом и ему надо срочно пройти тестирование.
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