Настроения потребителей в США резко упали в начале августа

Потребительские настроения в США резко упали в начале августа, достигнув самого низкого уровня за десятилетие, поскольку американцы высказывали неуверенные прогнозы по всему, от личных финансов до инфПотребительские настроения в США резко упали в начале августа, достигнув самого низкого уровня за десятилетие, поскольку американцы высказывали неуверенные прогнозы по всему, от личных финансов до инфляции и занятости.