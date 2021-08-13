TeleTrade

TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Настроения потребителей в США резко упали в начале августа

Потребительские настроения в США резко упали в начале августа, достигнув самого низкого уровня за десятилетие, поскольку американцы высказывали неуверенные прогнозы по всему, от личных финансов до инфПотребительские настроения в США резко упали в начале августа, достигнув самого низкого уровня за десятилетие, поскольку американцы высказывали неуверенные прогнозы по всему, от личных финансов до инфляции и занятости.

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