Екатеринбуржцев зовут на пивную йогу и концерт под крышей

В мае нас ожидают длинные выходные, первые на очереди — «каникулы» с 28 апреля по 1 мая. В эти дни екатеринбуржцам предлагают попробовать блюда, приготовленные для Елизаветы II, побывать на пивной йоге и насладиться концертом под крышей «Эрмитажа».