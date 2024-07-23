Доходным делом: обеление блогосферы привело к росту рынка за год на треть

Обеление блогосферы повлияло на рост этого рынка за год более чем на треть — до 21,3 млрд рублей. Индустрия после начала СВО и блокировки иностранных соцсетей не только восстановилась, но и начала активно развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии