Скарамуччи призывает криптосообщество поддержать Байдена, а не Трампа на мероприятии по цифровым активам

Экс-директор по коммуникациям Белого дома, Энтони Скармуччи, призвал криптовалютное сообщество поддержать нынешнего президента Джо Байдена вместо лидера республиканской партии Дональда Трампа в своем выступлении на мероприятии посвященном цифровым активам в Университете Дьюка.
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