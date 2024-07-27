Десятки стран достигли соглашения о правилах цифровой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила в пятницу, что около 80 стран достигли соглашения о правилах, регулирующих цифровую торговлю, включая признание электронных подписей и защиту от онлайн-мошенничества, но Соединенные Штаты не подписали документ.