Десятки стран достигли соглашения о правилах цифровой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила в пятницу, что около 80 стран достигли соглашения о правилах, регулирующих цифровую торговлю, включая признание электронных подписей и защиту от онлайн-мошенничества, но Соединенные Штаты не подписали документ.
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