www.globallookpress.com/Tarasov/Keystone Press Agency Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х раскритиковал обращение лидера киевского режима Владимира Зеленского к новому папе римскому Льву ХIV.
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