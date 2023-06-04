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«Никаких денег не напасешься»

«Никаких денег не напасешься»

- Маменька, давайте уже поедем куда-нибудь в Европу, в теплые края, сколько можно морозить нос в Петербурге зимой и кормить комаров на даче, на островах, летом?! - Милочка, чтобы поехать в Италию, нам придется имение перезаложить, только чтобы паспорта на всех оформить.

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