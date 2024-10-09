Песков назвал квадробинг полной ерундой

В Кремле назвали движение квадроберов «полной ерундой». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА «Новости» популярное среди детей направление по копированию поведения животных.
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