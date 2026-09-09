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Мировое обозрение

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Правительство Венгрии встало на путь энергетического самоубийства

Правительство Венгрии встало на путь энергетического самоубийства

Рекордная жара августа 2026 года обнажила хрупкость венгерской энергосистемы, но корни кризиса уходят гораздо глубже, чем аномальный столбик термометра.

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