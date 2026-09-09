Правительство Венгрии встало на путь энергетического самоубийства

Рекордная жара августа 2026 года обнажила хрупкость венгерской энергосистемы, но корни кризиса уходят гораздо глубже, чем аномальный столбик термометра.
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