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Путин сравнил Байдена и Трампа

Путин сравнил Байдена и Трампа

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президент России Владимир Путин впервые за три года дал интервью американскому СМИ.

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Анатолий
Путин ещё раз показал всему миру, насколько он взвешенный и воспитанный политик давая такие ответы после всех оскорблений, которые ему сделал Байден. Молодец!
Анатолий
Путин ещё раз показал всему миру, насколько он взвешенный и воспитанный политик давая такие ответы после всех оскорблений, которые ему сделал Байден. Молодец!

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