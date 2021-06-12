Путин сравнил Байдена и Трампа

Мир в котором мы живёмПолитикаПутин сравнил Байдена и Трампа Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президент России Владимир Путин впервые за три года дал интервью американскому СМИ.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнатолийПутин ещё раз показал всему миру, насколько он взвешенный и воспитанный политик давая такие ответы после всех оскорблений, которые ему сделал Байден. Молодец!ААнатолийПутин ещё раз показал всему миру, насколько он взвешенный и воспитанный политик давая такие ответы после всех оскорблений, которые ему сделал Байден. Молодец!Комментировать
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