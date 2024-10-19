Российские военнослужащие передают боевой опыт СВО воинским контингентам стран ОДКБ на учении «Рубеж-2024» в Таджикистане

Военнослужащим союзных государств были показаны способы и методы защиты военной техники от поражения ударными беспилотниками, скрытное оборудование командно-наблюдательных пунктов и скрытый запуск разведывательных беспилотников.
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