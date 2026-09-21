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Царьград

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Гарегин II в Ераблуре почтил память павших в 44-дневной войне

Гарегин II в Ераблуре почтил память павших в 44-дневной войне

Католикос всех армян Гарегин II в 35-ю годовщину независимости Армении возложил цветы к могиле военнослужащего Месропа Мискаряна, погибшего в 44-дневной войне, и отказался от общения с прессой, объяснив это неуместностью интервью на территории пантеона.

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