Гарегин II в Ераблуре почтил память павших в 44-дневной войне

Католикос всех армян Гарегин II в 35-ю годовщину независимости Армении возложил цветы к могиле военнослужащего Месропа Мискаряна, погибшего в 44-дневной войне, и отказался от общения с прессой, объяснив это неуместностью интервью на территории пантеона.