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Генич ответил в комментариях про переход на Okkо: «Надо уходить. ЧМ меня не интересует». Комментатор написал, что откажется от работы на игре Испании с Бельгией

Комментатор « Матч ТВ » Константин Генич выразил разочарование после того, как не стал лучшим комментатором сезона на премии «WINLINE Герои РПЛ».

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