Was SK Hynix's US Debut The AI Bubble Top? BNP Says It's Still 1998 With SK Hynix's American depositary receipts now trading under the temporary ticker SKHYV as of late Friday morning, the seven-times-oversubscribed offering highlights Wall Street's rush for more direct exposure to high-bandwidth memory amid the AI infrastructure boom.
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