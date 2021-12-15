Происшествия

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Полицейские обнаружили в гараже забайкальца больше 12 килограммов марихуаны

Полицейские обнаружили в гараже забайкальца больше 12 килограммов марихуаны

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Борзинскому району в результате проведения оперативно–розыскных мероприятий по месту жительства 33-летнего гражданина обнаружено запрещенное вещество.

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