Полицейские обнаружили в гараже забайкальца больше 12 килограммов марихуаны

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Борзинскому району в результате проведения оперативно–розыскных мероприятий по месту жительства 33-летнего гражданина обнаружено запрещенное вещество.
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