Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который в 2010-м году переехал на полуостров из Волынской области, получил паспорт РФ, но сохранил антироссийские взгляды.
Переехавший в Крым уроженец Западной Украины попался с другом на сотрудничестве с СБУ
Комментарии
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Алина Белова
А сколько ещё таких тварей в воссоединённых с Россией регионах - не сосчитать... Очень много работы нашим органам. Господи, помоги им всех разыскать и принять к ним законные меры наказания.
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17 час.
Elena Dmitrieva
Хохол это предатель. И Царёв и медведчук и азаров и Янукович и вся остальная вонючая куча сбежавших в Россию хохлов.
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17 час.
Андрей Тихонов
В Крым вообще нельзя пускать переезжантов и мигрантов, их стезя Ухта, Воркута Норильск и тд. соком 10+ лет "диспарензации".
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1 час.
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