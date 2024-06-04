Переехавший в Крым уроженец Западной Украины попался с другом на сотрудничестве с СБУ

Алина Белова А сколько ещё таких тварей в воссоединённых с Россией регионах - не сосчитать... Очень много работы нашим органам. Господи, помоги им всех разыскать и принять к ним законные меры наказания.

Elena Dmitrieva Хохол это предатель. И Царёв и медведчук и азаров и Янукович и вся остальная вонючая куча сбежавших в Россию хохлов.