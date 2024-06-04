Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Переехавший в Крым уроженец Западной Украины попался с другом на сотрудничестве с СБУ

Переехавший в Крым уроженец Западной Украины попался с другом на сотрудничестве с СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России, который в 2010-м году переехал на полуостров из Волынской области, получил паспорт РФ, но сохранил антироссийские взгляды.

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Комментарии
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Алина Белова
А сколько ещё  таких  тварей в воссоединённых  с Россией  регионах -  не  сосчитать...   Очень много  работы  нашим органам.  Господи, помоги  им всех разыскать  и  принять к ним законные меры наказания.
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17 час.
Elena Dmitrieva
Хохол это предатель. И Царёв и медведчук и азаров и Янукович  и вся остальная вонючая куча сбежавших в Россию хохлов.
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17 час.
Андрей Тихонов
В Крым вообще нельзя пускать переезжантов и мигрантов, их стезя Ухта, Воркута Норильск и тд. соком 10+ лет &quot;диспарензации&quot;.
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1 час.

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