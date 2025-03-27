Армия России прорвалась в Весёлое, развивая наступление от Днепроэнергии (КАРТА)

Армия России прорвалась в н. п. Весёлое (ДНР), развивая наступление от Днепроэнергии. Группировка войск «Восток» продолжает развивать наступление на велико-новосёлковском участке южно-донецкого направления.
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