В РЖД ввели скидку на поездки с детьми

В РЖД запустили акцию «Путешествуй с детьми». На поездки в купе можно получить скидку 15%. Акция будет действовать на поездки с 1 марта по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, приобрести билеты можно и в другие даты.
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