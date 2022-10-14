Топурия заменит Евлоева в бою с Митчеллом 5 ноября на турнире UFC Fight Night 214

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) выйдет на замену травмированному россиянину Мовсару Евлоеву (16-0) и подерется с непобежденным американцем Брайсом Митчеллом (15-0) 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.
Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) выйдет на замену травмированному россиянину Мовсару Евлоеву (16-0) и подерется с непобежденным американцем Брайсом Митчеллом (15-0) 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.
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