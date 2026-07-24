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SPLETNIK

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Эльвира Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в своих знаменитых брошках

Эльвира Набиуллина призвала не искать тайных сигналов от ЦБ в своих знаменитых брошках

Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала не искать тайных сигналов от регулятора из-за своих знаменитых брошек, по которым уже несколько лет общественность делает прогнозы о том, что ждёт российскую экономику в будущем.

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