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ABC News: в угрозах евреям и росте антисемитизма в США ищут зарубежный след

ABC News: в угрозах евреям и росте антисемитизма в США ищут зарубежный след

Еврейские общины Соединённых Штатов находятся в состоянии повышенной готовности из-за рекордного числа инцидентов лжеминирования по всей стране, когда кто-то сообщает о несуществующем серьёзном преступлении, таком как взрыв или стрельба, сообщает ABC News.

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