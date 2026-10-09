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Владельца суши-бара оштрафовали на полмиллиона после массового отравления

Владельца суши-бара оштрафовали на полмиллиона после массового отравления

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Усть-Илимский городской суд оштрафовал на 500 тыс. рублей владельца суши-бара, где 15 человек заразились сальмонеллезом.

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