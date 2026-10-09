Владельца суши-бара оштрафовали на полмиллиона после массового отравления

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Усть-Илимский городской суд оштрафовал на 500 тыс. рублей владельца суши-бара, где 15 человек заразились сальмонеллезом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский: европе...
- Мединский: европе...
- Мединский: европе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым