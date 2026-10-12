Новосибирская область собрала почти 2 млн тонн зерна в 2026 году

На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области подвели предварительные итоги уборочной кампании 2026 года: к 9 октября зерновые были убраны на 97% плановых площадей, а валовой сбор достиг 1978 тысяч тонн.
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