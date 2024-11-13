Воспоминания существуют не только в мозге, показало исследование

Общеизвестно, что наш мозг и, в частности, клетки мозга хранят воспоминания. Но группа ученых из Нью-Йоркского университета обнаружила, что клетки других частей тела также способны запоминать, что открывает новые пути к пониманию того, как работает память, и создает потенциал для улучшения обучения и лечения заболеваний, связанных с памятью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии